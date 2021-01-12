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07:31 12.01.2021

Партия власти победила на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - окончательные итоги

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Партия власти победила на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - окончательные итоги

Казахстанская партия власти "Нур Отан" ("Свет Отечества"), возглавляемая первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на выборах в мажилис (нижнюю палату) парламента, получив 71,09% голосов избирателей, сообщил зампред ЦИК республики Константин Петров окончательные итоги голосования.

"Партия "Нур Отан" набрала 71,09% голосов избирателей", - объявил Петров во вторник.

На втором месте по количеству голосов избирателей находится демократическая партия "Ак жол" с 10,95% голосов, "Народная партия Казахстана" (бывшая Компартия Казахстана) третья в списке с 9,1% голосов избирателей.

Народно-демократическая партия "Ауыл" набрала 5,29% голосов, политическая партия "Адал" - 3,57%.

"Таким образом, 7%-ный барьер преодолели три политические партии - "Народная партия Казахстана", партия "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов", - сказал Петров.

В итоге партия "Нур Отан" получила на выборах 76 мест в нижней палате парламента, партия "Ак жол" - 12, "Народная партия Казахстана" - 10, сообщил зампред ЦИК.

Парламентские выборы состоялись в Казахстане 10 января. Явка избирателей составила 63,25%.

Депутатский корпус нижней палаты парламента Казахстана состоит из 107 человек. 98 депутатов были избраны по партийным спискам в ходе парламентских выборов. Еще девять парламентариев были избраны в мажилис голосованием на сессии Ассамблеи народа Казахстана (консультативно-совещательный орган при президенте страны) в минувший понедельник.

Теги: #итоги #цик #выборы #казахстан
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