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05:15 12.01.2021

На Буковине зафиксировали 184  новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине зафиксировали 184  новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 184 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 330 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 января, за сутки зарегистрировано 184 новых случая инфицирования Covid-19, 330 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 41 841 человек, 31 000 выздоровели, 820 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 1034 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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