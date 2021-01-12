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04:16 12.01.2021

Помпео перед уходом с должности посетит НАТО и подчеркнет важность сотрудничества США с альянсом – госдеп

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Помпео перед уходом с должности посетит НАТО и подчеркнет важность сотрудничества США с альянсом – госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео в среду-четверг посетит Брюссель и на встречах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вильмес подчеркнет необходимость прочного союза Вашингтона с североатлантическим альянсом и Брюсселем, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео подчеркнет непреходящую важность трансатлантического партнерства, выскажется в поддержку постоянных успехов НАТО в защите трансатлантического сообщества и адаптации к новым вызовам безопасности, а также подтвердит прочность двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Бельгией", - говорится в заявлении госдепа.

Поездка в Брюссель будет завершающим зарубежным визитом Помпео перед уходом с поста госсекретаря в связи с приходом к власти 20 января нового президента США Джо Байдена, который формирует собственную администрацию.

Помпео начинал работу в команде президента Дональда Трампа в качестве главы ЦРУ, стал госсекретарем в 2018 году после увольнения президентом с поста главы госдепартамента Рекса Тиллерсона.

Теги: #сша #госсекретарь #нато #отношения
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