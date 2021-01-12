Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в ночь на вторник.