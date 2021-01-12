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00:20 12.01.2021

Помпео рассчитывает на преемственность политики следующей администрации США в отношении Ирана

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Помпео рассчитывает на преемственность политики следующей администрации США в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил надежду, что администрация избранного президента США демократа Джо Байдена сохранит нынешний подход Вашингтона в отношениях с Ираном.

"Я надеюсь (на ту же политику - ИФ) и в отношении Ближнего Востока, где у предыдущей администрации был иной подход к Исламской Республике Иран. Сейчас не 2015 год - с учетом того, что произошло на Ближнем Востоке за последние четыре года", - сказал он на мероприятии Voice of America.

При этом он напомнил о попытках уходящей американской администрации "сдержать" Иран и поддерживать Израиль.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Однако в 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. Также США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана.

В свою очередь Байден допускал возможность возвращения США в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.

 

Теги: #помпео #сша #ожидания #иран
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