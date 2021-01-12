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00:16 12.01.2021

Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44% -- глава Минэнерго

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Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44% -- глава Минэнерго

Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб (цена на европейских газовых хабах – ИФ) минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год, заявил и.о. министра Юрий Витренко.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1000 куб. м – ИФ), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", -- написал он в Facebook в ночь на вторник.

По его словам, подконтрольная НАК" Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", -- добавил Витренко.

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", -- описал ситуацию и.о. министра.

Виренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Теги: #газ #украина #ценообразование
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