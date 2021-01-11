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23:30 11.01.2021

Украинские военные моряки прибыли в США тренироваться на катерах "Айленд"

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Украинские военные моряки прибыли в США тренироваться на катерах "Айленд"

В США прибыли украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд", которые под руководством американских инструкторов пройдут 10-недельный курс обучения в г.Балтимор, штат Мэриленд, сообщило посольство Украины в США.

"В США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в г. Балтимор. Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в Твиттере.

Источник:https://twitter.com/UKRintheUSA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Теги: #сша #украина #моряки
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