США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

"Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища", - говорится в заявлении.

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "с самого начала была сосредоточена на отказе режиму в ресурсах, которые он использует для угнетения своего народа, и на противодействии его злонамеренному вмешательству в Венесуэлу".

"Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - добавил госсекретарь.