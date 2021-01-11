События

23:15 11.01.2021

США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

1 мин читать
США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

"Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища", - говорится в заявлении.

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "с самого начала была сосредоточена на отказе режиму в ресурсах, которые он использует для угнетения своего народа, и на противодействии его злонамеренному вмешательству в Венесуэлу".

"Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - добавил госсекретарь.

Теги: #сша #список #куба #терроризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:30 11.01.2021
Украинские военные моряки прибыли в США тренироваться на катерах "Айленд"

Украинские военные моряки прибыли в США тренироваться на катерах "Айленд"

21:57 11.01.2021
Начались первые поставки вакцины Moderna в страны ЕС

Начались первые поставки вакцины Moderna в страны ЕС

21:41 11.01.2021
Байдену сделана вторая инъекция вакцины против COVID-19

Байдену сделана вторая инъекция вакцины против COVID-19

20:55 11.01.2021
Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине в связи с делом о сбитом ИЛ-76

Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине в связи с делом о сбитом ИЛ-76

19:35 11.01.2021
Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

18:55 11.01.2021
В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, призывающую Пенса отстранить Трампа от власти, ее рассмотрят во вторник

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, призывающую Пенса отстранить Трампа от власти, ее рассмотрят во вторник

18:01 11.01.2021
Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

10:07 11.01.2021
Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

09:57 11.01.2021
Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19

Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19

09:10 11.01.2021
Большинство задержанных после беспорядков в Капитолии оказались давними сторонниками Трампа - СМИ

Большинство задержанных после беспорядков в Капитолии оказались давними сторонниками Трампа - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

Украинские фигуранты санкционного списка США связаны с Россией

Депутат Харьковского горсовета пожаловалась в прокуратуру на подделку электронной подписи Кернеса, возбуждено дело

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Человечество не сможет в 2021 году за счет вакцинации получить коллективный иммунитет от COVID-19 , считают в ВОЗ

ВАКС оставил в силе приговор экс-прокурору Генпрокуратуры, пытавшегося купить должность в НАБУ

Португалия столкнулась с третьей волной COVID-19, необходима новая изоляция - премьер

Нацпарк "Верховинский" в Карпатах стал больше на 1,7 тыс га - указ

Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

Кортеж президента Молдовы направляется в Киев

Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 на этой неделе - Эрдоган

Делегация Украины в ПАСЕ избрала новым главой Марию Мезенцеву - депутат

В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА