Байдену сделана вторая инъекция вакцины против COVID-19

Избранному президенту США Джо Байдену в понедельник введена вторая инъекция вакцины против COVID-19, сообщает американский телеканал ABC News.

Эта процедура была проведена с использованием препарата компании Pfizer/BioNTech в больнице "Кристиана" в городе Ньюарк (штат Делавэр).

По словам Байдена, он считает своей первостепенной задачей, чтобы "вакцина была передана людям как можно скорее".

Ожидается, что в четверг избранный президент США огласит детали своей стратегии распределения вакцин против COVID-19.

Первая инъекция вакцины против COVID-19 была сделана Байдену три недели назад.