Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине в связи с делом о сбитом ИЛ-76

Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине в связи с делом о сбитом в Луганске в 2014 году Ил-76, призвав пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова.

"Мы опасаемся, что продолжающаяся практика привлечения гражданских прокуроров и судей, у которых нет ни опыта, ни знаний, чтобы оценивать требования принятия решений на поле боя, подрывает безопасность Украины. Ни США, ни другие Западные государства, поддерживающие Украину в военном отношении, никогда бы не позволили, чтобы со своими командирами обращались так, как с генералом Назаровым. В то время как Россия продолжает войну на Донбассе, Украина должна поощрять приверженность, боевой дух и инициативу своих военнослужащих. Судебное преследование генерала Назарова имеет прямо противоположный эффект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Atlantic Council в понедельник.

В документе подчеркивается, что, как отмечается в докладе Ходжеса/Карбера, Украине не следует наказывать военачальников за "принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и трудных обстоятельств". "Это посылает очень негативный сигнал, подрывающий украинских офицеров, и может повлиять на то, как другие страны оценивают вооруженные силы Украины, когда они принимают решения относительно военной поддержки Украины", - указывается в заявлении.

Документ, в частности, подписали:

старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Доктор Стивен Бланк, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета и старший научный сотрудник Евразийского центра Института внешней политики Мелинда Харинг, бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер,

бывший посол США в Украине Роман Попадюк, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор,

бывший заместитель генерального секретаря НАТО; бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Они предложили Администрации президента, парламенту, Верховному суду и Совету национальной безопасности и обороны обеспечить тщательное рассмотрение этого вопроса на самом высоком уровне, максимально принимая во внимание глубокую озабоченность столь многих высокопоставленных и опытных боевых командиров Украины, и, учитывая заявку Украины на членство в НАТО, пересмотренную в свете западной практики.

"Обеспечить, чтобы суд над военнослужащими по вопросам, связанным с решениями, принятыми в бою или иным образом во время войны, проводился в военном суде, перед военным судьей и присяжными из опытных военных офицеров. Оставить генерала Назарова под стражей и приостановить любые другие меры против него до завершения такой проверки на высоком уровне с пересмотром обращения с ним и гражданского вердикта в отношении этих выводов", - резюмировали в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы. 14 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор без изменений.