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20:25 11.01.2021

Португалия столкнулась с третьей волной COVID-19, необходима новая изоляция - премьер

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Португалия столкнулась с третьей волной COVID-19, необходима новая изоляция - премьер

Властям Португалии приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Антониу Кошта.

"Мы, конечно, стоим лицом к лицу с третьей волной", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Он отметил, что в связи с рекордными показателями заболеваемости коронавирусом и смертности инфицированных стране не избежать новой изоляции. Премьер уточнил, что в среду на заседании кабинета министров будут приняты ограничительные меры аналогичные тем, что действовали во время первого режима изоляции в марте 2020 года.

В свою очередь министр здравоохранения Португалии Марта Темидо в качестве причин нынешнего подъема заболеваемости назвала период рождественских праздников и холодный сезон.

В минувшую пятницу медицинские службы страны выявили за сутки рекордные 10 тыс. 176 случаев болезни. Накануне в стране также был установлен рекорд по смертности - 122 летальных исхода.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили 489 тыс. 293 случая заражения COVID-19, а 7 тыс. 925 инфицированных скончались. Выздоровели 372 тыс. 56 человек.

По информации The Guardian, в настоящий момент в португальских больницах остаются 3 тыс. 983 пациента с COVID-19, причем 567 - в палатах интенсивной терапии.

Теги: #коронавирус #премьер #ситуация #португалия
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