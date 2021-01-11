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20:22 11.01.2021

Нацпарк "Верховинский" в Карпатах стал больше на 1,7 тыс га - указ

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Нацпарк "Верховинский" в Карпатах стал больше на 1,7 тыс га - указ

Территория национального природного парка "Верховинский" в Ивано-Франковской области расширена на 1 тыс 695,5 га земель, изъятых у государственного предприятия "Верховинское лесное хозяйство".

Соответствующий указ президента №2/2021 "Об изменении границ территории национального природного парка "Верховинский" от 11 января опубликован на сайте главы государства в понедельник.

Согласно указу, соответствующие изменения в Положение о нацпарке должны быть внесены в 6-месячный срок, а государственная регистрация прав на соответствующие земельные участки и изменения в Проект организации территории нацпарка – в течение 2021-2023 годов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Нацпарк "Верховинский" создан 2010 году, его площадь в настоящее время составляет 12 тыс 22,9 га. Он расположен в Верховинском районе Ивано-Франковской области, в Чивчино-Гринявских горах - наиболее отдаленной и труднодоступной части украинских Карпат.

Теги: #расширение #нацпарк
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