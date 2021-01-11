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20:11 11.01.2021

Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

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Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

Руководитель Военной прокуратуры Запорожского гарнизона задержан во время получения взятки от военнослужащего за закрытие против него уголовного производства, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Попытался заработать на непривлечении к ответственности за мошенничество - попался сам…. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора совместно с ГБР и СБУ задержали его во время получения 5000 долларов США. Далее - уведомление о подозрении и избрание прокурору меры пресечения", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

О задержании высокопоставленного руководителя военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона также в понедельник сообщила пресс-служба СБУ.

На настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5-10 лет с конфискацией имущества.

 

Теги: #всу #взятка
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