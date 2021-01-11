Кортеж президента Молдовы направляется в Киев

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с первым официальным визитом на Украину на автомобиле. В пресс-службе президента "Интерфаксу" сообщили, что кортеж главы государства отправился в Киев во второй половине дня в понедельник. Официальная часть визита состоится во вторник.

Впервые на сайте администрации президента опубликован полный состав официальной делегации. В нее вошли, кроме Санду, еще девять человек - госсекретарь МИДа Дмитрий Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советники президента Кристина Герасимова (по внешней политике) и Сергей Тофилат (по вопросам энергетики), посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также начальник отдела протокола, официальные фотограф и оператор, а также один сотрудник Службы государственной охраны.

Это первый визит президента Молдовы в Украину за последние шесть лет. Визит состоится в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, который среди первых поздравил Санду с победой на выборах 15 ноября 2020 года. Он заверил в настроенности на продолжение тесного и взаимовыгодного сотрудничества Украины и Молдовы, заложенного в том числе во время визита Санду в Киев в качестве премьер-министра в июле 2019 г.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в реализации новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух государств. Он поблагодарил за последовательную поддержку Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе визита также состоятся встречи молдавского президента с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.