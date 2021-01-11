Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 на этой неделе - Эрдоган

Турция начнет массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в четверг, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Вакцинация от COVID-19 начнется в четверг или пятницу в соответствии с установленными правилами", - приводит агентство слова Эрдогана.

При этом он отметил, что по мере снижения количества заражений Турция будет постепенно смягчать ограничения из-за COVID-19.

Всего за время эпидемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,3 млн человек, более 22 тыс. из них скончались.