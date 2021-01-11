Делегация Украины в ПАСЕ избрала новым главой Марию Мезенцеву - депутат

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на онлайн-заседании избрала нового главу, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє", - написал Гончаренко в телеграм-канале в понедельник.

Отмечается, что представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.