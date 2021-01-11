События

19:38 11.01.2021

Делегация Украины в ПАСЕ избрала новым главой Марию Мезенцеву - депутат

1 мин читать
Делегация Украины в ПАСЕ избрала новым главой Марию Мезенцеву - депутат

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на онлайн-заседании избрала нового главу, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє", - написал Гончаренко в телеграм-канале в понедельник.

Отмечается, что представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

 

Теги: #пасе #делегация #глава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 11.01.2021
Эксперты ВОЗ 14 января прибудут в Китай на поиски источника коронавируса

Эксперты ВОЗ 14 января прибудут в Китай на поиски источника коронавируса

05:37 11.01.2021
Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

01:17 24.12.2020
Глава Запорожского облсовета Боговин подал в отставку, депутаты избрали третью за две недели председателя совета

Глава Запорожского облсовета Боговин подал в отставку, депутаты избрали третью за две недели председателя совета

22:51 21.12.2020
Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

14:19 18.12.2020
Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

15:19 17.12.2020
Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

22:39 16.12.2020
Глава Гостаможни Рябикин опроверг слухи о своей "отставке"

Глава Гостаможни Рябикин опроверг слухи о своей "отставке"

03:19 16.12.2020
Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

18:41 14.12.2020
Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

Украинские фигуранты санкционного списка США связаны с Россией

Депутат Харьковского горсовета пожаловалась в прокуратуру на подделку электронной подписи Кернеса, возбуждено дело

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Португалия столкнулась с третьей волной COVID-19, необходима новая изоляция - премьер

Нацпарк "Верховинский" в Карпатах стал больше на 1,7 тыс га - указ

Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

Кортеж президента Молдовы направляется в Киев

Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 на этой неделе - Эрдоган

Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

Украинские фигуранты санкционного списка США связаны с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА