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19:24 11.01.2021

В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

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В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона, сообщает пресс-центр СБУ.

"Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере $5 тыс.. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество – ИФ) Уголовного кодекса Украины и прекращении производства", - указывается в сообщении.

Прокурор задержан. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #запорожская_область #прокурор
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