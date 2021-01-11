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19:03 11.01.2021

Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

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Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения", сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ имеет целью повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые вовлечены в оказание медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование", - указывается в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент в клинических лабораториях работают специалисты с высшим немедицинским образованием, проводящие диагностику COVID-19, однако не получающие доплаты к зарплате, установленные для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Кабинет министров Украины со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Теги: #зарплаты #закон #здравоохранение
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