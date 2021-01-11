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18:01 11.01.2021

Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

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Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, сообщил Минфин США в понедельник.

Под санкции подпали семь граждан Украины и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. В частности, речь идет об информационном агентстве "Онли Ньюз", сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV.

Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

Среди физлиц в санкционных списках оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.

Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан, это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Теги: #сша #украина #санкции
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