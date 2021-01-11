Трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от зоны достройки "Северного потока 2", идет полным ходом на восток

Российский трубоукладчик "Академик Черский" после недели пребывания в датских экономических водах, где предстоит достроить морской газопровод "Северный поток 2", покидает территорию прохождения магистрали и полным ходом идет на восток, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

В качестве цели своего перехода судно указывает не какой-то конкретный порт, а морскую акваторию ("offshore").

"Академик Черский" пришел в зону прохождения магистрали 6 января. До этого он месяц стоял у берегов Калининградской области, а рейде Куршской косы.