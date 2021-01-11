Депутат Харьковского горсовета пожаловалась в прокуратуру на подделку электронной подписи Кернеса, возбуждено дело

Харьковская облпрокуратура начала уголовное производство по обращению депутата горсовета Алина Мустафаевой (фракция "Слуга народа"), утверждающей, что Игорь Терехов был избран секретарем горсовета в результате нарушения законодательства, в частности, подделки электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса в соответствующем представлении.

"Сведения, изложенные в вашем обращении, 29 декабря 2020 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.358 (подделка документов - ИФ) УК Украины", - говорится в ответе за подписью первого заместителя облпрокурора Владимира Лымаря, опубликованном Мустафаевой на своей странице в Facebook.

В документе указано, что досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области, а процессуальное руководство поручено группе прокуроров облпрокуратуры.

Ранее Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представление об избрании Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.

"Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес Г.А. не имеет никакого отношения к данному документу. Позднее, с целью отображения немецкого IP-адреса сообщник Терехова и Новака (Александр Новак - секретарь горсовета предыдущего созыва - ИФ) повторно отправил документы из Германии", - говорится в обращении Мустафаевой в облпрокуратуру.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов. Основанием для его избрания стало представление в котором, как утверждал председательствующий на сессии Александр Новак, была электронная цифровая подпись городского головы Геннадия Кернеса. Сам Кернес на сессии отсутствовал, поскольку с 17 сентября находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе. 16 декабря Кернес умер.