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17:00 11.01.2021

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

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В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В понедельник, 11 января, в районе населенного пункта Пески в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на телеграм-канале.

 

Теги: #всу #гибель #оос
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