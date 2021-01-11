В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В понедельник, 11 января, в районе населенного пункта Пески в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на телеграм-канале.