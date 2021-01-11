В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снижается, интенсивность процесса в столице находится на низком уровне и ниже базовой линии на 73,9%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 26,8% - за счет как детского, так и взрослого населения. В частности, детей заболело - 1971 (снижение на 34,1%), взрослых - 3827 (снижение на 22,3%)", - сообщает пресс-служба в понедельник.

По информации Департамента здравоохранения КГГА, в настоящее время показатель заболеваемости составляет 195,4.

Также отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 34%, а на предыдущей неделе - 37,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 42,4% - всего зарегистрировано 762 случая.