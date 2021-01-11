События

14:42 11.01.2021

Правоохранители расследуют факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова"

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Правоохранители расследуют факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова"

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители выявили факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова", проводится досудебное расследование.

Как сообщает полиция Херсонской области, на месте происшествия следователи Чаплинского отделения полиции установили все обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.

"По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами", - сказано в сообщении.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

Устанавливаются убытки, нанесенные государству. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #журавли #правоохранители #аскания_нова
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