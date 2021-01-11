Система "Единая Школа" сообщила о мощнейшей DoS-атаке, работа сервиса уже стабилизирована

Сбой в работе информационно-коммуникационной автоматизированной системы, предназначенной для учебных заведений, учеников и их родителей, а также для органов управления образования "Единая Школа", произошел в понедельник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта "Единая Школа" Алексей Кошевец, причиной сбоя стала одна из мощнейших DoS-атак.

"Сегодня произошла DoS-атака. За последние три месяца их было около шести, но сегодня была одна из мощнейших", - сказал он.

По словам Кошевца, к настоящему времени работа системы уже стабилизирована. При этом на полное восстановление уйдет еще около часа.

Все данные в системе сохранены.

Разработчиком и собственником системы "Единая Школа" является ООО "Татл Технолоджи". Базы данных системы размещены в облачной среде украинского оператора облачных услуг компании GigaCloud.

Как сообщили агентству в пресс-службе облачного оператора, компания уже обратилась в GigaCloud за услугой увеличения объема ресурсов в облаке.

"Сегодня к нам обратился наш заказчик, ООО "Татл Технолоджи", с запросом на увеличение объема потребляемых ресурсов. Между тем у всех клиентов GigaCloud по умолчанию существует возможность самостоятельно уменьшать или увеличивать объем потребляемых ресурсов в личном кабинете", - отметили в GigaCloud.