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13:53 11.01.2021

ЕСПЧ вынесет решение в деле Украины против РФ по жалобе о нарушениях прав человека в Крыму 14 января

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ЕСПЧ вынесет решение в деле Украины против РФ по жалобе о нарушениях прав человека в Крыму 14 января

Европейский суд по правам человека вынесет решение Большой палаты по делу Украины против России в отношении систематических нарушений прав человека в Крыму на открытом слушании 14 января.

Соответствующий анонс был распространен ЕСПЧ в понедельник.

В пресс-релизе отмечается, что дело касается утверждений Украины о систематических нарушениях Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека в Крыму. "Правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, неотъемлемой части Украины, и осуществляет юрисдикцию над ситуацией, которая привела к многочисленные нарушения Конвенции. Правительство утверждает, что нарушения являются результатом общей административной практики РФ", - говорится в пресс-релизе.

В частности, правительство Украины ссылается на несколько статей Конвенции, в частности на статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статью 5 (право на свободу и безопасность), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статью 8 (право на уважение частной жизни), статью 9 (свобода религии), статью 10 (свобода выражения мнения) и статью 11 (свобода собраний).

Кроме того, украинское правительство считает, что нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола № 1 (защита собственности), статья 2 Протокола № 1 (право на образование) и статья 2 Протокола № 4 (свобода передвижения).

В ЕСПЧ констатировали, что дело основано на двух жалобах (№№ 20958/14 и 42410/15) против России, поданных в Суд Украины 13 марта 2014 года и 26 августа 2015 года соответственно и относятся к события в Крыму и Восточной Украине. 11 июня 2018 года оба заявления были объединены и получили новое название Украина против России (относительно Крыма) по заявлению № 20958/14.

В Суде напомнили, что Украина подала ряд других межгосударственных исков против России, равно как подано и более 7 тысяч индивидуальных заявлений о событиях в Крыму, Восточной Украине и Азовском море.

Теги: #рф #украина #еспч
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