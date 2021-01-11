В Харькове группа, в состав которого входили правоохранители, занималась систематическим хищением кабелей спецсвязи – СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции, следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачила и задержала участников организованной группы, которые повредили и собирались похитить кабель спецсвязи в центральной части Харькова.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал группу местный предприниматель закавказского происхождения. К противоправной деятельности он привлек своего родственника, который является сотрудником полиции, его коллегу и гражданское лицо", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что члены группы систематически похищали спецкабели из цветных металлов. Эти линии спецсвязи используются военными частями, объектами критической инфраструктуры региона, системами управления и навигации воздушных судов, гражданской обороны и оповещения населения.

По информации СБУ, группа действовала примерно в течение года.

Правоохранители задержали четырех фигурантов при повреждении и похищении кабеля спецсвязи в центральной части Харькова. Во время обысков по местам их проживания изъяты доказательства в частности карты-схемы защищенных линий связи.

Всем задержанным участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения.

СБУ проверяет возможность совершения группой диверсий против Украины, а также наличие возможных связей участников группировки со спецслужбами страны-агрессора.