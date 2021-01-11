Температура в Украине в ближайшие дни не изменится, в среду ожидаются осадки

В ближайшие сутки, 12 января, погоду без существенных осадков в Украине будет определять гребень восточного антициклона, хотя ожидается падение атмосферного давления, а температурный фон пока что почти не изменится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без существенных осадков, лишь на юге Одесской области, днем также в Приазовье небольшой мокрый снег.

В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

Ветер на юге и востоке страны восточный, на остальной территории западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2° в 2005г., самая низкая ночью -26,9° в 1950г.

В среду, 13 января, в большинстве областей Украины небольшой снег; в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях умеренные, днем местами значительные осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный (на юге страны – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве – ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.