События

12:34 11.01.2021

Температура в Украине в ближайшие дни не изменится, в среду ожидаются осадки

2 мин читать
Температура в Украине в ближайшие дни не изменится, в среду ожидаются осадки

В ближайшие сутки, 12 января, погоду без существенных осадков в Украине будет определять гребень восточного антициклона, хотя ожидается падение атмосферного давления, а температурный фон пока что почти не изменится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без существенных осадков, лишь на юге Одесской области, днем также в Приазовье небольшой мокрый снег.

В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

Ветер на юге и востоке страны восточный, на остальной территории западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2° в 2005г., самая низкая ночью -26,9° в 1950г.

В среду, 13 января, в большинстве областей Украины небольшой снег; в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях умеренные, днем местами значительные осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный (на юге страны – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве – ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Теги: #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:20 07.01.2021
В Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица

В Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица

11:47 07.01.2021
В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

13:01 01.01.2021
На выходных в Украине сохранится теплая погода

На выходных в Украине сохранится теплая погода

12:37 31.12.2020
В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

15:43 27.12.2020
В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

11:41 27.12.2020
Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

12:03 20.12.2020
В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

11:20 20.12.2020
В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

09:26 20.12.2020
В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

11:24 14.12.2020
Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, местами гололед

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, местами гололед

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области проходит три акции протеста против повышения тарифов на газ

В Киеве за сутки 371 новый больной коронавирусом – Кличко

В Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Микитася на арест

В Черновицкой области проходит три акции протеста против повышения тарифов на газ

В Киеве за сутки 371 новый больной коронавирусом – Кличко

Литва меняет название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Украинцы Кипра теперь имеют своего священника - УГКЦ

В ВСУ за сутки шесть человек заболели COVID-19 – командование Медсил

Случаи заражения отличным от обнаруженного в Британии и ЮАР штаммом коронавируса выявлены в Японии

В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана

Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении 5,3 млн грн – Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА