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12:28 11.01.2021

В Черновицкой области проходит три акции протеста против повышения тарифов на газ

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В Черновицкой области проходит три акции протеста против повышения тарифов на газ

На Буковине в понедельник правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка во время трех акций протеста против повышения тарифов на поставку и потребление газа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области

"Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что на местах событий полицейские следят за недопущением нарушений общественного порядка и соблюдением карантинных ограничений.

Сейчас правоохранители не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Движение транспорта возобновлено, пробок нет.

Как сообщалось, 28 декабря Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию.

Теги: #акции_протеста #черновицкая_область #тарифы
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