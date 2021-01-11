В Киеве за сутки 371 новый больной коронавирусом – Кличко

В Киеве по состоянию на понедельник зафиксирован 371 случай заражения коронавирусом, сообщает мэр города Виталий Кличко.

"Еще 371 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерло 12 человек. Всего коронавирус забрал жизни 2089 киевлян", – написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

По его информации, количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве составляет 117 588.

Среди заболевших 202 женщины от 20 до 82 лет, 154 мужчины от 18 до 86 лет, 8 девочек от 1 месяца до 16 лет, а также 7 мальчиков от 7 до 17 лет. Отмечается, что также заболели 6 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 32 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Кроме того отмечается, что за прошлые сутки выздоровели 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 граждан.

"Наибольшее количество случаев заражения обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах – по 45. И в Днепровском – 39 случаев", – написал Кличко.

Источник: https://www.facebook.com/merkieva