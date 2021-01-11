Украинцы Кипра теперь имеют своего священника - УГКЦ

Иеромонах Студийского устава Василий Захарусь назначен опекать украинских греко-католиков на Кипре сроком на 2 года и отныне основанные в 2016 году украинские общины будут иметь своего пастыря, сообщает департамент информации УГКЦ.

Согласно информации, отец Василий начал своё служение на Кипре со 2 января. "Священник будет жить в Никосии – одном из двух городов острова, где больше всего сконцентрирована украинская община", - говорится в сообщении.