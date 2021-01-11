В ВСУ за сутки шесть человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 11 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1 209 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 13336 человек, летальных случаев - 38", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 6 новых случаев заболевания COVID-19 один военнослужащий госпитализирован в больницу. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 39 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 819 человек, умерло 68 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.