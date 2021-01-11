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10:10 11.01.2021

В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана

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В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана

Официальный Баку не считает военнопленными задержанных 26 ноября прошлого года членов диверсионно-террористической группы Армении, заявил МИД Азербайджана.

"В результате совместной операции Службы госбезопасности и министерства обороны Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях была задержана и передана следствию армянская диверсионно-террористическая группа, состоящая из 62 человек. Все задержанные являются жителями Ширакской области, призванные для прохождения военной службы в вооруженные силы Армении. С целью совершения диверсионных и террористических актов против ВС Азербайджана и гражданских лиц они были размещены на этих территориях", - говорится в заявлении МИД.

Согласно заявлению, следствие установило, что диверсионно-террористическая группа была послана на территорию страны 26 ноября, после вступления в силу трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном, Россией и Арменией. Данная группа совершила террористические акты, в результате чего погибли и были ранены азербайджанские военнослужащие и гражданские лица.

"В связи с тем, что данная диверсионно-террористическая группа была заброшена на территорию Азербайджана после подписания заявления о прекращении огня, ее члены в соответствии с международным гуманитарным правом не могут считаться военнопленными и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана", - сказано в заявлении МИД.

Со своей стороны МИД Армении осудил "инициированное Азербайджаном уголовное преследование армянских военнопленных".

Данные действия властей Азербайджана являются "грубым нарушением международного гуманитарного права", говорится в заявлении армянского МИД.

В нем отмечается, что требование об освобождении и возвращении военнопленных четко зафиксировано в трехстороннем заявлении от 9 ноября, а преследование военнопленных после принятия трехстороннего заявления является грубым нарушением данного заявления.

"Следует отметить, что армянские военнослужащие оказались в плену вследствие нарушения еще одного пункта трехстороннего заявления, когда через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан развязал боевые действия в направлении сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Примечательно, что азербайджанская сторона объявила о начале уголовного процесса примерно через месяц после захвата армянских военнослужащих, что свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своих политических интересов", - сказано в заявлении.

МИД Армении счел, что "неоднократные умышленные нарушения трехстороннего заявления со стороны Азербайджана серьезным образом угрожают полноценному выполнению заявления и создают новые вызовы для региональной безопасности и мира".

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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