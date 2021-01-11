Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении 5,3 млн грн – Офис генпрокурора

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству нанесено более 5,3 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

Так, при процессуальном руководстве Криворожской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.