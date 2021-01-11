В Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Львовской области в воскресенье, 10 января, произошло землетрясение магнитудой 2,9, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, 10 января Главным центром специального контроля в 13:13 было зарегистрировано землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 2,9.

Отмечается, что источник землетрясения находился в Самборском районе на глубине 5 км. Колебания не несли угрозы населению, могли ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.