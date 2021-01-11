Большинство задержанных после беспорядков в Капитолии оказались давними сторонниками Трампа - СМИ

Большую часть задержанных в связи с беспорядками в здании Капитолия составляют давние сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственное исследование.

Журналисты агентства изучили соцсети и другую информацию, касающуюся 120 задержанных, и пришли к выводу, что большинство из них давно поддерживают Трампа.

В частности, согласно анализу Associated Press, многие из них распространяли в соцсетях после выборов в ноябре информацию о том, что выборы прошли с нарушениями.

Подобное исследование агентство провело после того, как ряд представителей Республиканской партии США, в частности, конгрессмен Мэтт Гетц, заявил, что беспорядки чинили не сторонники Трампа, а члены различных организаций, в частности, ультралевого движения антифа.

Ранее сообщалось, что после беспорядков в Капитолии было возбуждено по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.