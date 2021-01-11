События

08:29 11.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 90 млн, число жертв - 1,93 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 90 млн, число жертв - 1,93 млн

Число выявленных с начала пандемии заражений коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 90 млн 279 тыс. 44 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 934 тыс. 784, выздоровели более 64 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 22 млн 406 тыс. 747 инфицированных COVID-19, зафиксировано 372 тыс. 428 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 466 тыс. 595, число скончавшихся - до 151 тыс. 160, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 105 тыс. 790 заболевших, из них умерли 203 тыс. 100 человек, вылечились более 7,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 249,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 154 человека, Индии - 109, Бразилии - 952.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 11.01.2021
Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

08:42 11.01.2021
Эксперты ВОЗ 14 января прибудут в Китай на поиски источника коронавируса

Эксперты ВОЗ 14 января прибудут в Китай на поиски источника коронавируса

08:14 11.01.2021
В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

06:55 11.01.2021
Все граждане Южной Кореи получат вакцины от COVID-19 бесплатно

Все граждане Южной Кореи получат вакцины от COVID-19 бесплатно

05:37 11.01.2021
Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

01:55 11.01.2021
Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

13:35 10.01.2021
На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

13:08 10.01.2021
Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

12:07 10.01.2021
В Киеве за сутки выявили 404 новых заражений коронавирусом

В Киеве за сутки выявили 404 новых заражений коронавирусом

09:57 10.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 89,6 млн, число жертв - 1,92 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 89,6 млн, число жертв - 1,92 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

На участке водопровода "Горловка-Торецк" выявлены 4 места порывов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом в Украину президента Молдовы - УГО

В Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

Большинство задержанных после беспорядков в Капитолии оказались давними сторонниками Трампа - СМИ

Спикер Палаты представителей США назвала Трампа "слугой Путина"

Подземный толчок магнитудой 1,9 зафиксирован во Львовской области

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

Обама рисковал жизнями американцев, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – Помпео

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве

Жители Вольнянского района Запорожской области провели митинг против строительства карьера по добыче каолина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА