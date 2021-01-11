В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 819 человек, умерло 68 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 372 человека; летальных случаев - 68; выздоровело – 4 819 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 10 января, сообщалось о 5 011 новых случаев коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 119 314 человек, 19 835 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 796 417 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.