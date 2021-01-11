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08:03 11.01.2021

Спикер Палаты представителей США назвала Трампа "слугой Путина"

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Спикер Палаты представителей США назвала Трампа "слугой Путина"

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завила, что бездействие президента Дональда Трампа в отношении сообщений о якобы имевших место быть атаках российских хакеров на американские ведомства объясняется только тем, что он находится в услужении у президента РФ Владимира Путина.

"Другого объяснения, кроме того, что он (Трамп - ИФ) - слуга Путина, просто нет", - сказала она в интервью телеканалу CBS.

"Не знаю, что у русских есть на президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое", - добавила Пелоси.

По ее словам, Трамп "либо тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, то ли у него есть обязательства" перед Россией.

Теги: #сша #конгресс #трамп #спикер
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