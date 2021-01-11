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07:56 11.01.2021

Подземный толчок магнитудой 1,9 зафиксирован во Львовской области

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Подземный толчок магнитудой 1,9 зафиксирован во Львовской области

Земельный толчок магнитудой 1,9 зафиксирован в воскресенье, 10 января, в районе с. Луки Самборского района (Львовская обл.), сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"10 января в 13.13 в районе с.Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Теги: #львовская #землетрясение
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