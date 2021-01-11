Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня... Среди украинских защитников боевых потерь нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в понедельник.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи Водяного на Приазовье противник вел огонь в сторону украинских позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши военные оказали противнику адекватный ответ", – добавили в пресс-центре.

"С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.