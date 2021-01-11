Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш повторно заболел коронавирусом и подчеркнул важность соблюдения введенных правительством ограничений.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Он подчеркнул, что в прошлый раз "болезнь перенес тяжело". "По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", – добавил Труш.

Глава ОГА обратился к согражданам с призывом ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

"Для их введения есть веские основания, а именно - высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, то через две-три недели последствия могут быть критическими", – написал он.

Также он подчеркнул, что правительство пыталось предпринять меры "максимально лояльные и сбалансированные". "Они значительно мягче, чем в других европейских странах, поэтому надеюсь на ваше ответственное отношение", – резюмировал чиновник.