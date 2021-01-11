Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын из председателя Трудовой партии стал ее генеральным секретарем, сообщает ЦТАК.
"Восьмой съезд (...) постановляет высоко ценить Ким Чен Ына как генерального секретаря Трудовой партии Кореи", - говорится в сообщении.
Избрание Ким Чен Ына состоялось на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне в воскресенье после того, как было принято решение переименовать Исполнительный политический совет в секретариат.
Титул генерального секретаря ранее носил отец Ким Чен Ына - Ким Чен Ир, а еще раньше основатель КНДР - Ким Ир Сен.