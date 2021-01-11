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03:03 11.01.2021

Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве

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Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве

Спасатели ГСЧС в Киеве достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов, пострадавший передан медикам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в воскресенье в 14:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение от диспечера Нацполиции о том, что в Дарницком районе столицы, по адресу ул.Коллекторная, 44, человек попал в бункер по приему твердых бытовых отходов и нуждается в помощи.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели провели разведку и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер. В 15:19 с помощью веревки пострадавший был закреплен на носилках, и поднят на поверхность", – сказано в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбук в воскресенье.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший все время находился в сознании. Он был передан работникам скорой медпомощи.

Теги: #киев #пострадавший #бункер
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