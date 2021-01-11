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01:55 11.01.2021

Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

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Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 90 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, на текущий момент в мире зарегистрировано 90 млн. 74 тыс. 323 случая заражения COVID-19. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний составило 1 млн 932 тыс. 53 человека. Выздоровели почти 50 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 22 млн 300 тыс. 696 инфицированных COVID-19, зафиксировано 373 тыс. 669 летальных исходов.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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