Партия власти на выборах в Казахстане получает почти 74% голосов - экзитпол

Казахстанская партия власти "Нур Отан" побеждает на выборах депутатов нижней палаты парламента с 73,75% голосов избирателей, следует из данных экзитпола, проведенного в воскресенье общественным фондом "Астана зерттеу".

Второе место на выборах, по данным опроса, занимает Демократическая партия "Ак Жол", за которую проголосовали 10,13% избирателей. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 8,17% голосов, сообщил телеканал "Астана" со ссылкой на исследование общественного фонда.

На четвертом месте, по данным экзитпола, партия "Ауыл" с 4,8% голосов, на последнем, пятом месте - партия "ADAL" с 3,15% голосами избирателей.

По данным телеканала, опрос проводился фондом на 170 избирательных участках в 14 областях страны и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Всего было опрошено 34 тыс. избирателей.

В Казахстане для прохождения в мажилис (нижнюю палату) парламента необходимо в ходе выборов преодолеть 7%-й барьер.

По данным ЦИК, парламентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье при явке 63,3%.