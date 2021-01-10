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21:34 10.01.2021

На Харьковщине в протестах против повышения тарифов приняли участие больше тысячи человек

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На Харьковщине в протестах против повышения тарифов приняли участие больше тысячи человек

В воскресенье в Харькове и ряде 13 районах области прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

"Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 1 тыс. участников. Охрану общественного порядка осуществляли более 220 полицейских. Полицейские Харьковщины не допустили грубых нарушений общественного порядка во время акций протеста", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, в Балаклее протестующие перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной, жители Люботина - почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе Киев - Харьков - Довжанский, а в Волчанске - из-за митинга около 40 минут было ограничено движение транспорта по ул.Соборной.

Как сообщалось, 28 декабря Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Кроме того, с 1 января в Харьковской области подорожал газ.

Теги: #харьковская_область #протесты #тарифы
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