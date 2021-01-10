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19:10 10.01.2021

"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

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"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

АО "Лубныгаз" просит правоохранительные органы проверить Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января 2020.

"Мосийчук на своей странице в Фейсбук первым сообщил о том, что взрыв – направленная диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще проинформировал о самом факте аварии, не говоря уже о возможной причине", – говорится в заявлении на странице "Лубныгаз" в Фейсбук в воскресенье.

В компании выразили удивление фактом оглашения Мосийчуком причины аварии ранее ГСЧС и Укртрансгаза. "Что это? Грязная клевета на оппонентов или может диверсию совершил он сам?", – добавили в "Лубныгаз".

В пресс-службе компании отметили, что впервые публично заявили о попытке рейдерского захвата со стороны "группы Мосийчука" еще 3 июля 2017 года. "Ситуация сейчас повторяется - Мосийчук снова оказывает давление на "Лубныгаз", как всегда применяя откровенную ложь, личные угрозы и массовую травлю", – сказано в заявлении.

"Учитывая вышеуказанное, очевидно, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе чтобы обвинить "Лубныгаз" и, в конце концов, захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву. Просим рассматривать данную информацию как публичное обращение к Нацполиции, СБУ и органам прокуратуры. Также мы готовим дополнительные заявления в эти органы", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, 9 января на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород возле с.Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошел взрыв.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Теги: #мосийчук #заявление #лубныгаз
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