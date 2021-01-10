События

17:55 10.01.2021

Российские наемники открывали огонь в сторону ВСУ из СПГ у Авдеевки

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Российские наемники открывали огонь в сторону ВСУ из СПГ у Авдеевки

В течение суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 10 января, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.

 

Теги: #оос #ситуация
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