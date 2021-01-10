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17:05 10.01.2021

Президент Израиля привился вакциной Pfizer от COVID-19

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Президент Израиля привился вакциной Pfizer от COVID-19

Президент Израиля Реувен Ривлин получил вторую по счету дозу вакцины от коронавируса COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer, сообщает The Times of Israel.

Прививку президенту сделали в Иерусалиме три недели спустя после первого укола.

Накануне вторую дозу вакцины получили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Они стали первыми гражданами Израиля, которые вакцинированы от коронавируса препаратом Pfizer.

На утро 10 января первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили более 1,8 млн человек (свыше 20% населения страны). Однако в последние дни темпы вакцинации снизились из-за недостатка вакцины. Ожидается, что вечером 10 января в страну прибудет партия в 725 тысяч доз вакцины Pfizer.

С начала пандемии в Израиле выявили 487 тысяч зараженных, более 69 тысяч человек болеют в настоящий момент. Более 3600 человек скончались после заражения COVID-19.

Теги: #президент #вакцинация #израиль
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